"Вахта памяти - 2017" в Карелии объединит 2 тыс. бойцов поисковых отрядов

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Порядка 2 тыс. участников поисковых отрядов будут работать в Карелии на местах сражений Великой Отечественной войны в ходе регионального этапа всероссийской акции "Вахта памяти - 2017", который начался в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения "Поискового движения России" Роман Голубев.

"В 2017 году до 100 поисковых отрядов будут проводить работы в Карелии, из них 36 карельские, остальные - из регионов России. Общее количество бойцов поисковых отрядов - до двух тысяч. Вахты будут проходить практически в каждом районе региона до поздней осени", - сказал Роман Голубев.

Старт регионального этапа "Вахты памяти - 2017" на церемонии у Вечного огня в Петрозаводске дал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который является участником поискового отряда "Звезда". Он сказал, что поисковики занимаются святым делом и отдают "долг тем бойцам, которые защитили независимость нашей Родины".

"Я уже много лет занимаюсь поиском и прошел поисковые вахты во многих регионах России. Это и Демьянский котел, Воронежская, Орловская, Смоленская земля. <…> Думаю, что у нас еще с вами, к сожалению, еще много работы, в том числе и в Карелии. Я очень рад, что много молодежи участвует в поисковом движении, а это значит, что у нас растет достойное поколение, достойная смена, а у нашей страны - светлое будущее", - отметил Парфенчиков.

Республиканский этап "Вахты памяти - 2017" завершится 2 декабря в Петрозаводске подведением итогов. В Карелии действуют 36 республиканских поисковых объединений общей численностью более 400 человек. По итогам полевого сезона прошлого на территории Карелии были найдены и подняты останки 751 солдата, установлено 82 имени. Поисковые работы вели более 80 поисковых отрядов из 13 регионов России.