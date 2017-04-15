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Союз журналистов Чечни ответил на заявление "Новой газеты" об угрозах в адрес редакции

Общество
15 апреля, 16:25 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 15, апреля. /ТАСС
В заявлении отмечается, что в Чечне с пониманием относятся к обеспокоенности Союза журналистов России о судьбе сотрудников "Новой газеты" и уверяют, что для переживаний нет никаких оснований
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ГРОЗНЫЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Союз журналистов Чечни прокомментировал обращение главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который выразил опасения за безопасность своих журналистов после публикаций издания о преследованиях в республике людей из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

"У журналистского сообщества Чеченской Республики обращение главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова к муфтию Чечни Салаху-хаджи Межиеву по поводу принятой в Грозном резолюции при всей профессиональной выдержанности стиля и отточенности эмоций с первых фраз вызывает, мягко говоря, чувство профессионального неприятия. Только для того, чтобы понимать, что возмездие обязательно рано или поздно настигает тех, кто сеет смуту и раздор среди людей, вовсе не обязательно придерживаться неких радикальных, фанатичных взглядов. Достаточно просто верить в Бога, верить в его справедливость: каждому да воздастся свыше", - говорится в официальном заявлении Союза журналистов Чечни.

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В заявлении отмечается, что в Чечне с пониманием относятся к обеспокоенности Союза журналистов России о судьбе сотрудников "Новой газеты" и уверяют, что для переживаний нет никаких оснований.

"Чеченские журналисты полностью солидарны с нашими московскими коллегами в том, что свобода слова и неприятие цензуры является грандиозным и незыблемым завоеванием демократии в нашей великой стране. Но при этом мы считаем, что свобода слова - это не вседозволенность", - поясняется в публикации Союза.

Провокация "Новой газеты", считают в Союзе журналистов Чечни, заключается в навязывании обсуждения "темы заведомо неприличной", в попытке "запустить процесс разрушения национального самосознания".

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала на своем сайте статью под заголовком "Убийство чести". В ней говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Новая газета" 13 апреля опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию". В этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Ранее советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов сообщил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету и скоро такое обращение в суд будет направлено.

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