CBS: у самки жирафа по кличке Апрель в США родился детеныш

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Самка жирафа по кличке Апрель из нью-йоркского зоопарка Animal Adventure Park родила детеныша, появления на свет которого во всем мире ждали несколько месяцев. Об этом сообщил телеканал CBS.
По его данным, в интернете велась прямая онлайн-трансляция родов жирафа, за которой следили более миллиона человек по всему миру.
Беременность самки длилась 15 месяцев. Это уже четвертый детеныш Апрель, но первый рожденный в Animal Adventure Park. Новорожденный жираф весит около 68 кг, а его рост составляет примерно 183 см.
Сотрудники зоопарка планируют устроить конкурс на лучшее имя для нового обитателя зоопарка.
Прямая трансляция из загона беременной Апрель началась на видеохостинге Youtube еще в феврале. Спустя две недели после размещения видео было заблокировано владельцами компании, которые посчитали его недопустимым, однако через некоторое время они изменили свое решение и доступ к трансляции был возобновлен.
Видео беременной самки жирафа посмотрели около 4 млн человек.