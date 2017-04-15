CBS: у самки жирафа по кличке Апрель в США родился детеныш

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Самка жирафа по кличке Апрель из нью-йоркского зоопарка Animal Adventure Park родила детеныша, появления на свет которого во всем мире ждали несколько месяцев. Об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, в интернете велась прямая онлайн-трансляция родов жирафа, за которой следили более миллиона человек по всему миру.

Беременность самки длилась 15 месяцев. Это уже четвертый детеныш Апрель, но первый рожденный в Animal Adventure Park. Новорожденный жираф весит около 68 кг, а его рост составляет примерно 183 см.

Сотрудники зоопарка планируют устроить конкурс на лучшее имя для нового обитателя зоопарка.

Прямая трансляция из загона беременной Апрель началась на видеохостинге Youtube еще в феврале. Спустя две недели после размещения видео было заблокировано владельцами компании, которые посчитали его недопустимым, однако через некоторое время они изменили свое решение и доступ к трансляции был возобновлен.

Видео беременной самки жирафа посмотрели около 4 млн человек.