Делегация ФАП вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Россию

ИЕРУСАЛИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) во главе с председателем попечительского совета организации Владимиром Якуниным вылетела спецбортом из Тель-Авива в Москву.

На борту самолета в специальной капсуле находится Благодатный огонь. Его планируется привезти к ночному пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм Христа Спасителя.

После схождения Благодатного огня от лампады патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III Якунин поджег фитиль лампады. Частица огня ориентировочно к 23:00 мск будет доставлена в Москву.

Традиционно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту Внуково, после чего они развозят Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья, других регионов России, а также за рубеж. В этом году частица благодатного огня впервые будет доставлена в Лондон.

Ожидание схождения Благодатного огня

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Утром верующие заранее заполняют храм, рассчитанный на 10 тысяч человек. Ожидание схождения огня составляет от 5 минут до нескольких часов.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Здесь находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. От огня свечей патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие поджигают свои свечи. За всю историю никому не удалось "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.