В Италии скончалась старейшая женщина в мире

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Самая пожилая женщина в мире по имени Эмма Морано скончалась в Италии на 117 году жизни. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на семью Морано.

Эмма Морано родилась в 1899 году в коммуне Чивьяско в области Пьемонт на севере Италии. В последние годы она жила в своем доме в коммуне Вербания у озера Лаго-Маджоре в Пьемонте.