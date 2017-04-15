В Италии скончалась старейшая женщина в мире

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Самая пожилая женщина в мире по имени Эмма Морано скончалась в Италии на 117 году жизни. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на семью Морано.
Эмма Морано родилась в 1899 году в коммуне Чивьяско в области Пьемонт на севере Италии. В последние годы она жила в своем доме в коммуне Вербания у озера Лаго-Маджоре в Пьемонте.