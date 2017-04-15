Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Благодатный огонь первым в России доставили в Ставрополь

Общество
15 апреля, 21:12 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, апреля. /ТАСС
Далее огонь повезут в церковные приходы края, а также в ближайшие республики Северного Кавказа
Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Ставрополь стал первым российским городом, куда был доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Чартерный рейс с представителями паломнической миссии приземлился в Международном аэропорту Ставрополя в 21:00 мск, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также
10 фактов о Благодатном огне

"Ставропольский край - первая территория России, куда спускается Благодатный огонь, в Москву самолет еще летит, а здесь мы его уже принимаем. Благодатный огонь дарует нам сегодня самое главное - мир", - сказал губернатор Владимир Владимиров, встречая ставропольскую делегацию в аэропорту.

В Ставрополе огонь встретил сводный казачий отряд, представители РПЦ, власти года и края. "Нам удалось доставить Благодатный огонь на родину, на Ставрополье, уже четвертый год подряд. В последнее время с Ближнего востока доходят тревожные вести - мы же привезли весть благую: Святой Свет сошел, в очередной раз подарив миру надежду", - сообщил журналистам член Совета Федерации Михаил Афанасов, возглавивший ставропольскую делегацию.

В числе встречающих в аэропорту Ставрополя был губернатор митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, которому передали лампаду из Иерусалима. Огонь будет доставлен в Казанский кафедральный собор краевой столицы, где начнется Пасхальное богослужение. Из Ставрополя Благодатный огонь отвезут в церковные приходы края, а также в ближайшие республики Северного Кавказа.

Как сообщал ТАСС, Благодатный огонь сошел сегодня, в Великую субботу, накануне православной Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. К ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла огонь будет доставлен самолетом в столичный аэропорт Внуково, а после - в храм Христа Спасителя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Православная Пасха
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
13
118 лет по Москве: парад трамваев на Чистопрудном бульваре
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
11
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Макрон надеется, что сможет завоевать уважение Путина
3
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
4
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама