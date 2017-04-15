Благодатный огонь первым в России доставили в Ставрополь

СТАВРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Ставрополь стал первым российским городом, куда был доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Чартерный рейс с представителями паломнической миссии приземлился в Международном аэропорту Ставрополя в 21:00 мск, передает корреспондент ТАСС.

"Ставропольский край - первая территория России, куда спускается Благодатный огонь, в Москву самолет еще летит, а здесь мы его уже принимаем. Благодатный огонь дарует нам сегодня самое главное - мир", - сказал губернатор Владимир Владимиров, встречая ставропольскую делегацию в аэропорту.

В Ставрополе огонь встретил сводный казачий отряд, представители РПЦ, власти года и края. "Нам удалось доставить Благодатный огонь на родину, на Ставрополье, уже четвертый год подряд. В последнее время с Ближнего востока доходят тревожные вести - мы же привезли весть благую: Святой Свет сошел, в очередной раз подарив миру надежду", - сообщил журналистам член Совета Федерации Михаил Афанасов, возглавивший ставропольскую делегацию.

В числе встречающих в аэропорту Ставрополя был губернатор митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, которому передали лампаду из Иерусалима. Огонь будет доставлен в Казанский кафедральный собор краевой столицы, где начнется Пасхальное богослужение. Из Ставрополя Благодатный огонь отвезут в церковные приходы края, а также в ближайшие республики Северного Кавказа.

Как сообщал ТАСС, Благодатный огонь сошел сегодня, в Великую субботу, накануне православной Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. К ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла огонь будет доставлен самолетом в столичный аэропорт Внуково, а после - в храм Христа Спасителя.