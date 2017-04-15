Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017". Видеотрансляция

Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017". ВидеотрансляцияОбщество 15 апреля, 22:18
Грасия: фортуна отвернулась от футболистов "Рубина" в матче с "Краснодаром"Спорт 15 апреля, 22:11
Шалимов: "Краснодар" должен был обыгрывать "Рубин" с более крупным счетомСпорт 15 апреля, 21:58
Гонщик Квят извинился перед командой за ошибку в квалификации Гран-при БахрейнаСпорт 15 апреля, 21:37
"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче чемпионата Испании по футболуСпорт 15 апреля, 21:35
"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон" в чемпионате Англии по футболуСпорт 15 апреля, 21:30
"Байер" и "Бавария" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболуСпорт 15 апреля, 21:27
Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Рубином" в РФПЛСпорт 15 апреля, 21:25
Волейболистки казанского "Динамо" стали обладательницами Кубка ЕКВСпорт 15 апреля, 21:16
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В концертном зале "Барвиха" в Подмосковье 50 конкурсанток борются за звание "Мисс Россия". Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представлять страну на конкурсе "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".