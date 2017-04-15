Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017". Видеотрансляция

MissRussiaTV

В концертном зале "Барвиха" в Подмосковье 50 конкурсанток борются за звание "Мисс Россия". Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представлять страну на конкурсе "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".