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Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017". Видеотрансляция

Общество
15 апреля, 22:18 UTC+3
В Москве проходит финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017"
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MissRussiaTV

В концертном зале "Барвиха" в Подмосковье 50 конкурсанток борются за звание "Мисс Россия". Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представлять страну на конкурсе "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

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