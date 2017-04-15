Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Православные верующие в Китае встретили праздник Воскресения Христова

Общество
15 апреля, 22:50 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
В эту ночь помимо россиян в храм пришли граждане Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Молдавии, Румынии, Сербии, США, Франции, Украины и Эфиопии
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Светлый праздник Воскресения Христова встретили православные верующие в китайской столице. Об этом сообщил ТАСС настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Сергий Воронин.

"Этой ночью в храм пришли 300 человек. У нас сложилась многонациональная община, поэтому во время пасхального богослужения многие тексты по инициативе прихода читались не только на церковнославянском, но и на румынском, немецком, сербском, французском, греческом, английском и китайском языках", - рассказал священник.

В эту ночь помимо россиян в храм пришли граждане Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Молдавии, Румынии, Сербии, США, Франции, Украины и Эфиопии.

Храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в прежней Русской духовной миссии в начале ХХ века, а затем разрушенный, был восстановлен и заново освящен в октябре 2009 года. На нынешней территории посольства до 1950-х годов находилась Русская духовная миссия, на которую также возлагались и дипломатические функции.

Участники миссии стали не только первыми дипломатами в Китае, но и основателями российского китаеведения. На ее территории погребены более двухсот китайских мучеников, погибших во время Ихэтуаньского восстания (1898-1901 годы).

Светлый праздник Воскресения Христова празднуется не только в Пекине, но и в Гонконге, Шанхае и Харбине. В ходе разговора по телефону настоятель прихода во имя святых апостолов Петра и Павла в Гонконге Дионисий Поздняев рассказал, что большинство пришедших на праздничную службу - иностранцы.

"Граждане Китая, Канады, США, Франции, Украины, Швейцарии, Канады и, разумеется, России. Богослужение велось не только на церковнославянском, но и на китайском и английском языках", - пояснил он и добавил, что после пасхальной литургии священник Анатолий Кун (Кун Чеун Мин) зачитал послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на китайском языке.

В эту ночь пасхальные богослужения также прошли в китайских городах Шанхае и Харбине. Для 300 российских и китайских верующих Харбина сегодня служил клирик Покровского кафедрального собора Владивостокской митрополии иерей Дмитрий Федорин, а в Шанхае - протоиерей Алексей Киселевич.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Православная Пасха
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
13
118 лет по Москве: парад трамваев на Чистопрудном бульваре
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
11
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Макрон надеется, что сможет завоевать уважение Путина
3
Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017". Видеотрансляция
4
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
5
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама