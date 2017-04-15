Православные верующие в Китае встретили праздник Воскресения Христова

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ПЕКИН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Светлый праздник Воскресения Христова встретили православные верующие в китайской столице. Об этом сообщил ТАСС настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Сергий Воронин.
"Этой ночью в храм пришли 300 человек. У нас сложилась многонациональная община, поэтому во время пасхального богослужения многие тексты по инициативе прихода читались не только на церковнославянском, но и на румынском, немецком, сербском, французском, греческом, английском и китайском языках", - рассказал священник.
В эту ночь помимо россиян в храм пришли граждане Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Молдавии, Румынии, Сербии, США, Франции, Украины и Эфиопии.
Храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в прежней Русской духовной миссии в начале ХХ века, а затем разрушенный, был восстановлен и заново освящен в октябре 2009 года. На нынешней территории посольства до 1950-х годов находилась Русская духовная миссия, на которую также возлагались и дипломатические функции.
Участники миссии стали не только первыми дипломатами в Китае, но и основателями российского китаеведения. На ее территории погребены более двухсот китайских мучеников, погибших во время Ихэтуаньского восстания (1898-1901 годы).
Светлый праздник Воскресения Христова празднуется не только в Пекине, но и в Гонконге, Шанхае и Харбине. В ходе разговора по телефону настоятель прихода во имя святых апостолов Петра и Павла в Гонконге Дионисий Поздняев рассказал, что большинство пришедших на праздничную службу - иностранцы.
"Граждане Китая, Канады, США, Франции, Украины, Швейцарии, Канады и, разумеется, России. Богослужение велось не только на церковнославянском, но и на китайском и английском языках", - пояснил он и добавил, что после пасхальной литургии священник Анатолий Кун (Кун Чеун Мин) зачитал послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на китайском языке.
В эту ночь пасхальные богослужения также прошли в китайских городах Шанхае и Харбине. Для 300 российских и китайских верующих Харбина сегодня служил клирик Покровского кафедрального собора Владивостокской митрополии иерей Дмитрий Федорин, а в Шанхае - протоиерей Алексей Киселевич.