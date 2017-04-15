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Верующие Монголии встретили Пасху в Троицком храме Улан-Батора

Общество
15 апреля, 22:51 UTC+3 УЛАН-БАТОР УЛАН-БАТОР 15, апреля. /ТАСС
Yастоятель храма отец Алексей Трубач отметил, что на праздник пришли "россияне, а также граждане Белоруссии, Грузии, Монголии, Сербии и Украины"
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УЛАН-БАТОР, 15 апреля. /ТАСС/. Православные верующие встретили светлый праздник Воскресения Христова в Троицком храме Улан-Батора. Об этом сообщил ТАСС настоятель храма отец Алексей Трубач.

"На праздник, как всегда, к нам пришло много людей - россияне, а также граждане Белоруссии, Грузии, Монголии, Сербии и Украины. В общей сложности около трехсот человек. К нам также пришли и армяне - они принадлежат Армянской церкви, но в Монголии у них нет своего храма, и на Пасху они молятся у нас", - рассказал настоятель.

В беседе Трубач отметил, что в Монголии физически очень сложно держать Великий пост. "В пост наши монгольские прихожане не могут не вкушать мяса, ведь здесь оно - основной продукт питания. Многие овощи и фрукты в Монголии либо отсутствуют, либо низкого качества. Если в Монголии поститься строго, то можно заработать пищевое отравление. Поэтому Великий пост у нас проходит в молитве, больше внимания уделяем обращению к Господу и покаянию", - рассказал священник.

Первый православный храм начал действовать в Урге (прежнее название Улан-Батора) в 1864 году после открытия российского консульства. Несколько приходов в дальнейшем были созданы и действовали на протяжении ряда десятилетий и в других районах Монголии. Через несколько лет после октябрьской революции в России и народной революции 1921 года в Монголии были закрыты и разрушены сотни буддийских монастырей, а также несколько православных церквей. Троицкий храм был восстановлен и освящен в 2009 году.

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