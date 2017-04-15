Благодатный огонь доставлен к пасхальной службе в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Частица Благодатного огня в специальной капсуле доставлена к праздничному пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм Христа Спасителя.

В аэропорту Внуково Благодатный огонь встретили сотни верующих, которые развезут его частицы в храмы Москвы и регионов России.

Благодатный огонь сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Это происходит в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.

От этого огня зажег лампаду председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин. Специальная капсула с этим огнем и доставлена к патриаршей службе.

Поездку на Святую землю ФАП организует в рамках программы "Просите мира Иерусалиму", которая реализуется с 2003 года. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.