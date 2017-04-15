Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Представительница Свердловской области Полина Попова одержала победу в национальном конкурсе "Мисс Россия - 2017". В финале конкурса, который завершился на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village, приняли участие 50 самых красивых девушек страны, передает корреспондент ТАСС с места события.

Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью более $1 млн. Награду она приняла из рук Мисс России - 2016 Яны Добровольской.

Полина Попова также получила денежный приз в размере 3 млн рублей, автомобиль и, главное, возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".