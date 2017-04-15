Патриарх Кирилл проводит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Праздничная ночная пасхальная служба началась в главном православном соборе России - храме Христа Спасителя. Торжественное богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По многолетней традиции к этой службе Фондом Андрея Первозванного в Москву доставлена из Иерусалима частица Благодатного огня.
В московском аэропорту Внуково сотни людей встречали делегацию Фонда с лампадой, которую доставили в Храм Христа Спасителя глава попечительского совета фонда Владимир Якунин и представитель Русской Православной Церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
"Желаю каждому из вас почувствовать особую радость от соприкосновения с Христом воскресшим в эту ночь", - сказал патриарх Кирилл перед началом богослужения.
Предстоятель РПЦ отметил, что люди, посещающие храм в эту ночь, "знают, что на сердце особое состояние". По словам патриарха, дело не в парадности службы или проникновенности пения хора.
"Мы знаем, что даже в самых простых храмах, где нет такого торжества, как в кафедральных соборах, люди получают особую радость в сердце и живут с этой радостью", - сказал первоиерарх.
Он призвал верующих в трудные минуты жизни вспоминать о пасхальной радости, о благодати воскресения Христа. Патриарх поздравил верующих на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане и живущих в странах дальнего зарубежья.
"Пусть его благодать, его сила, Христа победившего смерть, укрепляет нас в нашей вере и помогает идти по жизненному пути",- отметил Патриарх. В Храме Христа Спасителя собралось несколько тысяч верующих, в этом году среди них особенно много молодежи.