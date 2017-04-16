Миллионы христиан во всем мире отмечают праздник Христова Воскресения

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Главный праздник всего христианского мира - Светлое Христово Воскресение, или Пасху, отмечают миллионы людей по всей планете. В России центральным местом празднования стал Храм Христа Спасителя, где в эти минуты патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает торжественное богослужение.

По многолетней традиции, накануне праздника Фонд Андрея Первозванного доставил частицу Благодатного огня из Иерусалима.

С наступлением Пасхи завершается Великий пост, который длился 48 дней. На это время верующие отказываются от продуктов животного происхождения, по возможности вредных привычек, ведут глубокую духовную работу над собой, постоянно посещают храмы, исповедуются и причащаются.

К Пасхе верующие готовятся особенно тщательно: проводят уборку в домах и готовят праздничные блюда - куличи, творожные пирамидки (пасхи), красят яйца, которые потом освящают в храмах. А вот посещение кладбищ в этот день священнослужители не одобряют. Для поминовения усопших в православном календаре есть специальный день - Радоница, который в этом году отмечается 25 апреля.

Патриарх Кирилл на Пасху навестит пациентов Российской детской клинической больницы. Кроме того, по инициативе предстоятеля Русской Православной церкви, все деньги, которые планировалось потратить на покупку цветов для патриарха, будут направлены на закупку оборудования для Центральной клинической больницы святителя Алексия.

История праздника

На Пасху вспоминаются события, описанные в Новом Завете четырьмя евангелистами - Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном. В пятницу Страстной седмицы после бичевания Иисус был распят за стенами Иерусалима на горе Голгофе. Ученики похоронили его в высеченной в скале гробнице и привалили ее камнем.

Ранним утром в первый день недели (воскресенье) преданные ученицы пришли к пещере, чтобы омыть и умастить благовониями тело казненного Христа. Им явился ангел и возвестил Воскресение Господне. В память об этих событиях верующие на Пасху приветствуют друг друга словами: "Христос воскрес! - Воистину воскрес!".