Путин и Медведев встречают праздник Пасхи вместе с прихожанами Храма Христа Спасителя

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.

Вместе с руководителями государства на пасхальной службе присутствует мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели. Торжественный молебен в честь праздника Святого Христова Воскресения совершает патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Традиция проведения пасхального богослужения в главном соборе страны началась в 2001 году, когда в заново отстроенном храме праздничную службу провел патриарх Алексий II.

Путин регулярно посещает храмы во время крупных церковных праздников. На Пасху он обычно бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.