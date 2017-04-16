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Путин и Медведев встречают праздник Пасхи вместе с прихожанами Храма Христа Спасителя

Общество
16 апреля, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Вместе с руководителями государства на пасхальной службе присутствует мэр Москвы Сергей Собянин, а также другие общественные и политические деятели
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.

Вместе с руководителями государства на пасхальной службе присутствует мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели. Торжественный молебен в честь праздника Святого Христова Воскресения совершает патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Традиция проведения пасхального богослужения в главном соборе страны началась в 2001 году, когда в заново отстроенном храме праздничную службу провел патриарх Алексий II.

Путин регулярно посещает храмы во время крупных церковных праздников. На Пасху он обычно бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.

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Персоны
Собянин, Сергей Семенович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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