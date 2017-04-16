Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митрополит Иларион поздравил россиян с Пасхой

Общество
16 апреля, 0:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина
Глава Русской православной церкви заграницей пожелал россиянам не падать духом ни при каких обстоятельствах
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Иларион обратился через ТАСС к единоверцам, проживающим в России, чтобы поздравить их с наступлением Пасхи и пожелать не падать духом ни при каких жизненных обстоятельствах.

Смотрите также
Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

"Христос воскресе! Поздравляю всех в России с этим великим праздником, - сказал он. - Радуйтесь все воскресшему Спасителю, несмотря на трудности, печали, волнения, которые сопровождают нашу жизнь". "Не падайте духом, Христос уже победил мир, - продолжил митрополит. - Радуйтесь и будьте ближе к Богу, несмотря ни на какие теракты и войны". "Все это пройдет, а Христос торжествует и дает всем верующим в него возможность вечной с ним жизни", - подчеркнул он.

Православие было принесено в США русскими монахами, прибывшими на Аляску более 200 лет назад. Православная церковь в Америке получила автокефалию (самостоятельность) от Русской православной церкви (РПЦ) в 1970 году. Разделение между РПЦ и РПЦЗ, продолжавшееся несколько десятилетий, удалось преодолеть в 2007 году, когда Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх Зарубежной церкви митрополит Лавр подписали Акт о каноническом общении, согласно которому все прежние структуры РПЦЗ сохранились, однако вошли в состав большой РПЦ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
13
118 лет по Москве: парад трамваев на Чистопрудном бульваре
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
11
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Макрон надеется, что сможет завоевать уважение Путина
2
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
3
Путин и Медведев встречают праздник Пасхи вместе с прихожанами Храма Христа Спасителя
4
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
5
В пригороде Алеппо прогремел взрыв
6
CNN: в Калифорнии произошли столкновения сторонников и противников Трампа
7
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
Темы дня
Загрузка...
Реклама