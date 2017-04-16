Митрополит Иларион поздравил россиян с Пасхой

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НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Иларион обратился через ТАСС к единоверцам, проживающим в России, чтобы поздравить их с наступлением Пасхи и пожелать не падать духом ни при каких жизненных обстоятельствах.
"Христос воскресе! Поздравляю всех в России с этим великим праздником, - сказал он. - Радуйтесь все воскресшему Спасителю, несмотря на трудности, печали, волнения, которые сопровождают нашу жизнь". "Не падайте духом, Христос уже победил мир, - продолжил митрополит. - Радуйтесь и будьте ближе к Богу, несмотря ни на какие теракты и войны". "Все это пройдет, а Христос торжествует и дает всем верующим в него возможность вечной с ним жизни", - подчеркнул он.
Православие было принесено в США русскими монахами, прибывшими на Аляску более 200 лет назад. Православная церковь в Америке получила автокефалию (самостоятельность) от Русской православной церкви (РПЦ) в 1970 году. Разделение между РПЦ и РПЦЗ, продолжавшееся несколько десятилетий, удалось преодолеть в 2007 году, когда Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх Зарубежной церкви митрополит Лавр подписали Акт о каноническом общении, согласно которому все прежние структуры РПЦЗ сохранились, однако вошли в состав большой РПЦ.