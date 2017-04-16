Главком ВМФ передал Благодатный огонь в главный храм флота страны в Кронштадте

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев передал в ходе пасхальной службы доставленный спецрейсом Благодатный огонь в главный морской храм России - Ставропигиальный Никольский Морской собор города Кронштадта. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства обороны России.
"Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв в ходе Торжественного Пасхального Богослужения в Главном Морском Храме страны, Кронштадтском Морском Соборе, передал настоятелю Архимандриту Алексию (Ганьжину) Благодатный огонь, доставленный специальным рейсом из Иерусалима помощником Главкома ВМФ по работе с личным составом капитаном 1 ранга Сергеем Павловым при содействии Фонда Андрея Первозванного и Русской Православной Церкви", - говорится в сообщении.
Королев по завершению службы отметил многовековую связь флота и церкви.
"Историческая связь Русской Православной Церкви с Военно-Морским Флотом насчитывает столетия. Эта тесная связь всегда была важнейшим фактором крепкого морального духа, высокой духовности военных моряков, которые и сегодня выполняют сложнейшие задачи по Флагом Андрея Первозванного в Мировом океане".
В торжественной службе помимо Королева приняли участие командующий войсками Западного военного округа генерал- полковник Андрей Картаполов, заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, глава администрации Кронштадта Олег Довганюк, а также порядка 1000 военнослужащих флота.