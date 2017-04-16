"Почетный понтифик" Бенедикт ХVI отмечает 90-летие

ВАТИКАН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Выдающийся богослов и один из видных современных деятелей католической церкви, "почетный понтифик" Бенедикт ХVI (в миру - Йозеф Ратцингер) принимает поздравления с 90-летием.

Будущий римский первосвященник, 265-й по счету, родился 16 апреля 1927 года в маленьком баварском городке Маркт-ам-Инн, причем в Страстную субботу. Он был сыном офицера полиции, который, как утверждают, критически относился к нацистам. Во время Второй мировой войны Ратцингер из духовной семинарии в 1943 году был призван в корпус противовоздушной обороны, а через год - в армию, однако в боевых действиях участия не принимал. Весной 1945 года он дезертировал и направился домой, по окончании войны провел несколько недель в лагере для военнопленных, после освобождения он вернулся в семинарию.

В период между 1946 и 1951 гг. изучал теологию и философию в Мюнхенском университете, а также в высшей школе в Фрейзинге. 29 июня 1951 года он был рукоположен в сан священника и через два года стал доктором теологии. Преподавал учение о догматах и фундаментальную теологию в Фрейзинге, Бонне, Мюнстере. С 1969 года - профессор и вице- президент Регенсбургского университета.

Немецкий богослов и пианист-любитель

Ратцингер принял активное участие в работе II Ватиканского собора (1962-1965) в качестве советника и завоевал репутацию одного из самых прогрессивных теологов, лекции которого проходили в переполненных залах. Автор многочисленных трудов, один из которых "Введение в христианство", стал международным бестселлером.

В марте 1977 года папа Павел VI назначил Йозефа Ратцингера архиепископом Мюнхенским и Фрейзинским. В июне 1978 года прелат получил кардинальскую шапку, а в ноябре 1981-го стал префектом Конгрегации вероучения (бывшей священной Инквизиции) и президентом Библейской комиссии. В ноябре 1998 года избран заместителем декана Коллегии кардиналов, а в ноябре 2002 года стал ее деканом. Был одним из ближайших сотрудников Папы Иоанна Павла II.

19 апреля 2005 года был избран римским первосвященником. Его понтификат стал во многом продолжением линии предшественника, направленной, в частности, на укрепление позиций католицизма в мире.

Неожиданно для всех 28 февраля 2013 года Бенедикт ХVI покинул кафедру Римских епископов. Его отречение до сих пор вызывает много вопросов. Отставной понтифик поселился на территории Ватикана в бывшем монастыре Mater Ecclesiae. Престарелый пастырь изредка появляется на публичных церемониях, он продолжает свои богословские штудии.

Туристы, посещающие ватиканские сады, утверждают, что иногда можно слышать звуки рояля - это папа Бенедикт, знаток классической музыки и сам виртуозный пианист, играет любимого Моцарта. Уйдя в отставку, он поддерживает дружеские контакты со своим преемником. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) поделился однажды с журналистами на борту самолета: "Быть с ним рядом - все равно, что жить в семье с мудрым дедушкой..."

В канун юбилея, как сообщила служба печати Святого престола, 80-летний Хорхе Марио Бергольо посетил Йозефа Ратцингера, чтобы поздравить его с днем рождения и Пасхой.