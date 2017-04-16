Пасхальную службу в Каире провел патриарх коптской церкви Тавадрос II

КАИР, 16 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Службу по случаю наступления христианского праздника Светлой Пасхи в кафедральном соборе Святого Марка в Каире провел патриарх коптской православной церкви папа Тавадрос II. В этом году традиционные торжественные церковные мероприятия были ограничены до самых необходимых в память о погибших в результате двух взрывов, прогремевших в христианских храмах в городах Танта и Александрия ровно неделю назад.

В кафедральный собор коптский патриарх входил в окружении всего нескольких церковных иерархов и практически в полной тишине. В самом храме, обычно до отказа заполненном прихожанами в церковные праздники, присутствовало лишь около сотни человек, в основном коптские священнослужители и официальные лица.

Папа Тавадрос II поздравил всех христиан с Воскресением Христовым, отметив, что египетские христиане "в нынешнем году встречают Пасху с чувством радости и горечи одновременно, поминая своих братьев, погибших при недавних взрывах". "Мы молимся Богу, чтобы такие несчастья никогда и нигде больше не повторились", - сказал коптский патриарх. "Даже с болью и горечью внутри наших сердец мы радуемся Воскресению Христову, так как с надеждой и верой смотрим в будущее", - добавил папа.

Богослужения по случаю Светлой Пасхи проходят в усеченной форме во всех коптских храмах Египта. Все без исключения церкви находятся под усиленной охраной служб безопасности страны.

9 апреля в двух египетских городах Танта и Александрия были совершены теракты в христианских храмах, в результате которых погибли 45 человек, более ста получили ранения. Папа Тавадрос II находился в александрийском соборе, когда в нем произошел взрыв. Коптский патриарх не пострадал.

На следующий день по решению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.