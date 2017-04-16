В японской префектуре Кумамото проходят церемонии памяти жертв землетрясений 2016 года

ТОКИО, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Церемонии памяти жертв череды разрушительных землетрясений, обрушившихся на юго-западный регион Японии весной 2016 года, проходят в разных городах префектуры Кумамото. В этот день год назад произошло землетрясение магнитудой 7,3 - всего 28 часов спустя после первого тектонического удара магнитудой 7,0.

Жители пострадавшей от стихии префектуры несут цветы к мемориалам, чтобы почтить память погибших в результате трагедии соотечественников. В мероприятиях также принимают участие представители региональных властей. Японское телевидение с раннего утра показывает документальные передачи, рассказывая о последствиях землетрясений и судьбах пострадавших от него жителей префектуры Кумамото. Второй подземный толчок, оказавшийся даже сильней первого, привел к многочисленным разрушениям и оползням, а также вызвал обрушение моста "Асо" длиной 200 метров - важного объекта транспортной инфраструктуры региона.

Двумя днями ранее состоялась официальная церемония памяти жертв прошлогодней трагедии. Участие в этой церемонии принял премьер-министр Синдзо Абэ и другие члены японского правительства. Абэ пообещал учесть многочисленные уроки удара стихии, унесшего жизни 225 человек.

Год назад в Кумамото впервые в истории наблюдений в одной точке подряд произошли два землетрясения магнитудой около 7,0. Затем в течение года было зафиксировано более 4,3 тысячи подземных толчков магнитудой более 1,0.