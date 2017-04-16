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Назарбаев поздравил соотечественников с Пасхой

Общество
16 апреля, 7:37 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
Президент Казахстана отметил, что взаимное уважение всех конфессий - предмет особой гордости страны
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АСТАНА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил соотечественников с праздником Пасхи, отметив, что сотрудничество всех конфессий на основе взаимного уважения - предмет особой гордости страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В нашей стране все жители с теплыми чувствами встречают Пасху так же, как и другие важнейшие религиозные праздники. Эта уникальная традиция подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира, дружбы и согласия", - подчеркнул Назарбаев.

Он напомнил, что этот день занимает особое место в календаре у огромного числа людей на всех континентах, "а в нынешнем году приобретает особое значение, поскольку его празднование совпадает у православных и католиков".

"Сегодня плодотворное сотрудничество всех конфессий на основе взаимного уважения и открытого диалога - предмет особой гордости Казахстана. Древнейший праздник Пасхи символизирует обновление, надежду, стремление совершать добрые дела. Все это созвучно современному этапу развития нашей страны, претворяющей в жизнь системные преобразования", - отметил президент, пожелав соотечественникам здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.

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