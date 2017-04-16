Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Общество
16 апреля, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Президент также поздравил с праздником патриарха Кирилла, отметив, в частности, его вклад в развитие сотрудничества Церкви и государства в таких сферах, как культура, образование и благотворительность
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Смотрите также
История праздника Пасхи. Досье

"С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий, направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. И конечно, велика их роль в сохранении нашего богатейшего исторического, культурного наследия", - отмечается в поздравлении президента.

Также Путин поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Великий праздник Пасхи пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, объединяет православных верующих вокруг высоких духовных, нравственных идеалов. Хочу выразить Вам искреннюю признательность за многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви, отметить Ваш большой вклад в развитие соработничества Церкви и государства в таких сферах, как культура и образование, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения, в делах просвещения, милосердия и благотворительности", - говорится, в частности, в телеграмме президента России.

Смотрите также

Путин и Медведев встретили праздник Пасхи вместе с прихожанами Храма Христа Спасителя
Благодатный огонь доставлен к пасхальной службе в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Миллионы христиан во всем мире отмечают праздник Христова Воскресения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Православная Пасха
Персоны
Кирилл (патриарх) Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
13
118 лет по Москве: парад трамваев на Чистопрудном бульваре
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
11
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
2
Трамп и Пенс обсудили ракетный пуск в КНДР
3
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
4
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГ
5
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама