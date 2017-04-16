Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи в видеообращении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с праздником Пасхи и обращаю к вам древнее, исполненное неисчерпаемой духовной силы и радости приветствие - "Христос воскресе", - сказал он.
Патриарх призвал обращать внимание на тех, кто нуждается в поддержке и помощи: "Путь Спасителя есть путь любви, на котором происходит разворот человека от сосредоточения исключительно на самом себе к тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке.
В этом году католики и православные отмечают Пасху в один день, 16 апреля.