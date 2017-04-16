Медведев поздравил патриарха Кирилла с православной Пасхой

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с православной Пасхой, отметив роль Русской православной церкви в укреплении сплоченности страны. Текст послания опубликован на сайте правительства.
"Великий праздник Пасхи объединяет миллионы верующих, которые встречают его с особыми чувствами радости и надежды, с искренним стремлением совершать добрые дела, оказывать помощь ближним. Многие века Русская православная церковь является хранительницей традиций нашего народа, служит единству и сплоченности страны. И сегодня под Вашим предстоятельством она ведёт большую благотворительную и просветительскую деятельность, многое делает для гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Эта важная работа заслуживает самого искреннего уважения", - говорится в послании главы правительства РФ.