Медведев поздравил патриарха Кирилла с православной Пасхой

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с православной Пасхой, отметив роль Русской православной церкви в укреплении сплоченности страны. Текст послания опубликован на сайте правительства.

"Великий праздник Пасхи объединяет миллионы верующих, которые встречают его с особыми чувствами радости и надежды, с искренним стремлением совершать добрые дела, оказывать помощь ближним. Многие века Русская православная церковь является хранительницей традиций нашего народа, служит единству и сплоченности страны. И сегодня под Вашим предстоятельством она ведёт большую благотворительную и просветительскую деятельность, многое делает для гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Эта важная работа заслуживает самого искреннего уважения", - говорится в послании главы правительства РФ.