На Пасху глава армянской церкви молился о мире во всем мире

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СВЯТОЙ ЭЧМИАДЗИН (Армения), 16 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Верховный патриарх, Пресвятейший католикос всех армян Гарегин II вознес молитву о мире во всем мире и светлой жизни человечества.
"Возносим молитву и испрашиваем Господа нашего Иисуса Христа, дабы дары дивного воскресения его осветили жизнь человечества, воцарился мир во всем мире, установился мир на границах нашего Отечества", - сказал глава армянской церкви на Божественной литургии в первопрестольном Святом Эчмиадзине, в 22 км к западу от Еревана. На пасхальной литургии присутствовали президент Армении Серж Саргсян с супругой, а также все руководство республики.
Поздравляя армян со светлым праздником, Гарегин II отметил, что страна "стоит перед множеством проблем, нестабилен мир на наших границах, еще не преодолены нищета и безработица, императивом является предотвращение эмиграции и возвращение чад нашего народа на Родину". Католикос призвал сограждан к "сплочению и объединению, дабы преодолеть вызовы и испытания нашей жизни и с оптимизмом воплотить наши национальные чаяния". Он также поприветствовал предстоятелей сестринских церквей и все духовенство армянской церкви.
Армяне приняли христианство еще в середине I века, а в 301 году, Армения стала первой в мире страной, которая провозгласила христианство государственной религией. Интерес к церкви в Армении был достаточно высок даже в советское время, однако он особенно возрос в годы независимости республики.
Армения - пятая среди наиболее религиозных стран мира. В ходе опроса, проведенного исследовательским центром Gallup International/WIN, религиозными назвали себя 92% жителей страны.