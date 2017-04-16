Более 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных богослужениях в России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более 4,3 млн человек приняли участие в праздничных пасхальных богослужениях в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"В ночь на 16 апреля на территории более 7 тыс. населенных пунктов России состоялось свыше 11 тыс.богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых приняли участие более 4,3 млн человек", - сказали в МВД.

Для обеспечения безопасности и общественного порядка были задействованы более 90 тыс. человек, из которых 60 тыс. - сотрудники органов внутренних дел, 5 тыс. - бойцы Росгвардии, а также более 12 тыс. представителей народных дружин, 7 тыс. казаков, 3 тыс. сотрудников частных охранных организаций.

В Москве приняли участие в пасхальных богослужениях более 1 млн человек.

"В минувшую субботу и в ночь на воскресенье в Москве прошли мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. В богослужениях и крестных ходах приняли участие свыше 1 млн человек", - сказали в пресс-службе столичного Главного управления МВД.

Столичная полиция обеспечила охрану общественного порядка в полном объеме, чрезвычайных происшествий не допущено. Для обеспечения безопасности граждан были задействованы более 6,3 тыс. полицейских, 1,2 тыс. сотрудников Росгвардии и 3,4 тыс. представителей народных дружин. До начала богослужений полицейские тщательно обследовали церкви, храмы, монастыри и прилегающие к ним территории.