Французский город Курси почтит память русских солдат, погибших за свободу Франции

КУРСИ /МАРНА/, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Русские защитники Франции будут главными героями мемориальных церемоний, которые пройдут в понедельник, 17 апреля, во французском департаменте Марна. Жители Курси, сообщила корреспонденту ТАСС мэр Мартин Жолли, воздадут дань памяти солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, которые весной 1917 года освободили город на Марне от немецкой оккупации.

Помощь союзникам

"Русские солдаты погибли за свободу Франции", - сказала глава французского города. Она напомнила, что Русский экспедиционный корпус был направлен Россией в Европу для помощи французским союзникам в годы Первой мировой войны. В апреле 1917 года во время трехдневного наступления, в ходе которого был освобожден Курси, корпус потерял более пяти тысяч солдат и офицеров.

СПЕЦПРОЕКТ Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

В мемориальных церемониях, которые пройдут у памятника русским защитникам Франции в 100-ю годовщину освобождения города, вместе с властями французского региона и жителями Курси, сообщила мэр, примет участие посол России во Франции Александр Орлов.

"Великая война", как называют Первую мировую во французской историографии, стала тяжелейшим испытанием для Франции. Выстоять в этом конфликте французам удалось во много благодаря помощи, которую Россия постоянно оказывала союзникам с первых же дней войны. "Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат", - так оценивал помощь, которую оказала русская армия, выдающийся французский военачальник, маршал Фердинанд Фош.

Мнение историка

"Не будь Восточного фронта, мы бы, возможно, проиграли войну через несколько месяцев, - рассказал корр. ТАСС французский историк Пьер Малиновский. - Немцам на протяжении Первой мировой войны приходилось снимать с французского направления отборные дивизии, чтобы сдержать наступление русских на востоке". Историк отметил, что наступательная операция русской армии, начатая в первые военные недели, когда немцы находились уже на подступах к Парижу, "спасла французскую столицу".

Несмотря на огромные потери на Восточном фронте Россия согласилась с просьбой союзников направить на западноевропейский театр военных действий свой экспедиционный корпус. Как напомнил Пьер Малиновский, русские солдаты прибыли во Францию в 1916 году "в один из самых смертоносных моментов войны и действовали в критических ситуациях". В наступательных операциях, развернувшихся в регионе Шампань - Арденны следующей весной, они продемонстрировали "бесстрашие и отвагу".

Легион чести

Вскоре после революционных событий в России соединение решили расформировать, но сотни русских добровольцев продолжили службу в войсках союзников на полях сражений. Своей доблестью русские солдаты заслужили звание "Легиона чести".

Франция не забыла об этом подвиге. Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса торжественно открыли летом 2011 года в Париже на правом берегу Сены Владимир Путин и Франсуа Фийон, который в то время возглавлял правительство Французской Республики. В Курси памятник русским защитникам Франции был установлен в апреле 2015 года.

В минувшем месяце в военном некрополе в Сент-Илер-Ле-Гран был захоронен с воинскими почестями неизвестный русский солдат, останки которого были обнаружены в начале года на месте атаки пехотинцев Русского экспедиционного корпуса. "Русские воины проливали свою кровь , и я должен выразить вечную признательность Франции за то, что они боролись за нашу свободу и мир в Европе", - сказал о солдатах России государственный секретарь при министре обороны Французской Республики Жан-Марк Тодескини.