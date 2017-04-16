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Лукашенко поздравил христиан с Пасхой, заявив, что белорусы преодолеют все сложности

Общество
16 апреля, 13:16 UTC+3 МИНСК МИНСК 16, апреля. /ТАСС
Президент страны также поблагодарил всех священнослужителей и главу Белорусской православной церкви митрополита Павла за тот труд, который они осуществляют во имя белорусского народа и его соседей
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МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил христиан республики с великим праздником Воскресения Христова, выразив уверенность, что Белоруссия сумеет преодолеть возникающие сложности. Об этом глава государства заявил в ходе посещения храма Преображения Господня в городе Барань (Витебская область) по случаю Пасхи.

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"Мы все можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили (сложностях больше всего привнесенных на нашу землю), справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И нынешний год будет переломным", - сказал президент, слова которого приводит его пресс-служба.

Лукашенко зажег свечу в храме, поблагодарил всех священнослужителей и главу Белорусской православной церкви митрополита Павла за тот труд, который они осуществляют во имя белорусского народа и его соседей. Находясь в православном храме, глава государства предложил от имени самой многочисленной религиозной конфессии в Белоруссии послать приветствие и христианам - католикам, которые также празднуют Пасху в этот день.

"Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить в нашей истории, и даже в недавней. - отметил он. - Не получилось, потому что весь народ, от мала до велика, всегда с величайшим уважением и душевностью ждал этих дней".

По словам Лукашенко, "сегодня Пасху отмечают миллионы христиан во всем мире, наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, она дарит надежду людям вне зависимости от их политических убеждений, этнических, языковых и иных различий".

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