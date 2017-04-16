Лукашенко поздравил христиан с Пасхой, заявив, что белорусы преодолеют все сложности

Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом"Спорт 16 апреля, 13:39
Два колеса - три золота: сборная России успешно выступила на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 16 апреля, 13:32
Мутко надеется, что велогонщик Дмитриев сохранит хорошую форму до ОИ-2020Спорт 16 апреля, 13:27
Майкл Пенс подтвердил готовность США защищать Южную КореюМеждународная панорама 16 апреля, 13:24
Праздник возрождения: как в России встретили ПасхуОбщество 16 апреля, 13:02
Сборная России стала третьей в общекомандном зачете на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 16 апреля, 12:52
Мутко: пост Исинбаевой в наблюдательном совете РУСАДА не должен вызывать вопросовСпорт 16 апреля, 12:45
Мутко: претензии Коу по процессу восстановления ВФЛА непонятныСпорт 16 апреля, 12:42
Прядкин: "Динамо" с учетом традиций и крепкого финансирования достойно играть в РФПЛСпорт 16 апреля, 12:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил христиан республики с великим праздником Воскресения Христова, выразив уверенность, что Белоруссия сумеет преодолеть возникающие сложности. Об этом глава государства заявил в ходе посещения храма Преображения Господня в городе Барань (Витебская область) по случаю Пасхи.
"Мы все можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили (сложностях больше всего привнесенных на нашу землю), справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И нынешний год будет переломным", - сказал президент, слова которого приводит его пресс-служба.
Лукашенко зажег свечу в храме, поблагодарил всех священнослужителей и главу Белорусской православной церкви митрополита Павла за тот труд, который они осуществляют во имя белорусского народа и его соседей. Находясь в православном храме, глава государства предложил от имени самой многочисленной религиозной конфессии в Белоруссии послать приветствие и христианам - католикам, которые также празднуют Пасху в этот день.
"Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить в нашей истории, и даже в недавней. - отметил он. - Не получилось, потому что весь народ, от мала до велика, всегда с величайшим уважением и душевностью ждал этих дней".
По словам Лукашенко, "сегодня Пасху отмечают миллионы христиан во всем мире, наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, она дарит надежду людям вне зависимости от их политических убеждений, этнических, языковых и иных различий".