Главный праздник христианского мира широко отмечают в Узбекистане

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ТАШКЕНТ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Божественная пасхальная литургия совершена во всех 38 приходах Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь епархии отец Михаил.
"Частица благодатного огня в главный храм епархии Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, по традиции, была доставлена накануне праздника", - рассказал отец Михаил. По его словам, драгоценную реликвию доставил из Иерусалима в столицу республики Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в сопровождение более ста паломников, прилетевших специальным рейсом Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари". Как отметил отец Михаил, в числе паломников были представители Бишкекской и Душанбинской, а также - всех приходов Ташкентской и Узбекистанской епархий, которые сегодня доставят частицу благодатного огня в свои храмы.
Торжественное богослужение в главном храме епархии совершил Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Для удобства верующих на сборной площади были установлены два больших светодиодных экрана, транслировавших совершение божественной литургии.
Как и во всем мире, в Узбекистане верующие тщательно готовились к этому светлому празднику: наводили порядок в домах, готовили много сдобы, пасхальных куличей и, конечно, красили яйца и освящали их в храмах. Сегодня это праздничное угощение преподносят соседям, знакомым и друзьям. При этом не придают значения какую религию они исповедуют.