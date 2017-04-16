Предстоятель РПЦ и глава Минздрава посетили пациентов детской клинической больницы

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова навестили в воскресенье пациентов Российской детской клинической больницы.
Предстоятель РПЦ и глава Минздрава РФ посетили отделение медицинской генетики, поздравили пациентов и их родителей со светлым праздником Пасхи, а также раздали детям небольшие подарки. "Я очень рад в первый день Пасхи прийти сюда к вам и вместе с вами прославить воскресшего Христа", - сказал патриарх Кирилл.
"В нашей жизни всегда две силы взаимодействуют. С одной стороны - это сила человека. Для того, чтобы выздороветь - нужно самому иметь силы, для этого врачи помогают нашему физическому организму, без этого человеческого фактора трудно достичь исцеления. Но если этот человеческий фактор сопровождается помощью Божьей, силой, благодатью и божественной энергией, то тогда он умножается по силе воздействия на человеческий организм", - отметил патриарх.
Он прочитал молитву об исцелении детей, пожелал им скорейшего выздоровления и преподнес в дар РДКБ икону с изображением святого преподобного Серафима Саровского.
Отделение генетики было создано в 2012 году. Его основная его задача - ранняя диагностика редких наследственных заболеваний и своевременное назначение патогенетической терапии. Дети в возврате от 1 месяца до 17 лет госпитализируются вместе с родителями. Ежегодно через отделение проходят более 500 пациентов из всех регионов РФ.
РДКБ - крупнейшее лечебное, научное, профильное и образовательное учреждение в РФ. Именно на базе РДК около 20 лет работал и развивался детский онкоцентр им. Димы Рогачева.