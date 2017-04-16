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Омбудсмен Чечни: в резолюции собрания богословов нет угроз журналистам

Общество
16 апреля, 15:41 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 16, апреля. /ТАСС
По словам Нурди Нухаджиева, заявление "Новой газеты" о том, что "резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами", лишь дешевый популизм, не имеющий никакой юридической основы
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ГРОЗНЫЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Резолюция собрания богословов Чеченской Республики не содержит в себе угроз журналистам "Новой газеты". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС уполномоченный по правам человека Чечни Нурди Нухаджиев. Ранее представители издания опубликовали заявление об угрозах в адрес их редакции в связи с публикациями о преследовании ЛГБТ-сообщества в республике.

"Мы внимательно ознакомились с резолюцией собрания богословов Чеченской Республике и не нашли ничего, что можно было бы воспринять как угрозу кому-либо. Заявление "Новой газеты" о том, что "резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами", лишь дешевый популизм, не имеющий под собой никакой юридической основы", - сказал он.

Нухаджиев призвал журналистов внимательно подходить к своим обвинениям. "Новая газета" интерпретирует высказывания, слова богословов и других деятелей Чеченской Республики себе в угоду, им ничего не стоит перевернуть все с ног на голову. Эта методика давно практикуется так называемыми либеральными СМИ. Данному изданию стоило бы нанять себе хороших юристов и более аргументировано подходить к предъявлению каких-либо обвинений", - считает омбудсмен.

История вопроса

Ранее "Новая газета" опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

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Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

13 апреля "Новая газета" опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию". В этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов в свою очередь сообщил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.

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