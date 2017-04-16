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Елизавета II посетила пасхальную службу в Виндзорском замке

Общество
16 апреля, 15:50 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Королева Великобритании сопровождал ее муж герцог Эдинбургский Филип, а также ее внук герцог Кембриджский Уильям вместе со своей супругой Кейт
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ЛОНДОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Королева Великобритании Елизавета II посетила пасхальную службу в своей официальной резиденции Виндзорском замке, расположенной к западу от Лондона. Богослужение прошло в часовне Святого Георгия, где погребены ее отец Георг VI и мать Елизавета Боуз-Лайон.

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Елизавету II сопровождал ее муж герцог Эдинбургский Филип, а также ее внук герцог Кембриджский Уильям вместе со своей супругой Кейт, которые приехали на службу без своих детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Британская королева приехала к часовне на автомобиле. Она была одета в бирюзовое пальто, на ее голове была такого же цвета шляпка. Приезда монарха ожидали сотни поклонников британской королевской семьи, собравшиеся, чтобы пожелать ей счастливой Пасхи.

Великобритания 6 февраля впервые в истории отпраздновала 65-летие пребывания на троне своего монарха, королевы Елизаветы II, которая 9 сентября 2015 года превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901 гг.) по продолжительности пребывания на троне, составлявший 63 года, 7 месяцев и 2 дня или 23 226 дней, 16 часов и 23 минуты. Елизавете II 21 апреля исполнится 91 год.

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Темы
Православная Пасха
Страны
Великобритания
Персоны
Елизавета II
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