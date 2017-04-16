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В Единой России призывают "Новую газету" извиниться за "провокации" об угрозах в адрес СМИ

Общество
16 апреля, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Ранее издание опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации
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Шамсаил Саралиев

Шамсаил Саралиев

© Wikipedia.org

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев (фракция "Единая Россия") призывает руководство "Новой газеты", а также главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова извиниться "за провокационные" заявления об угрозах в адрес редакций в связи с публикациями о якобы преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Ранее в СМИ появилась информация о том, журналисты "Эха Москвы" сообщили об угрозах в свой адрес со стороны чеченских парламентариев и представителей духовенства. Эти слова, как уточнили представители радиостанции, прозвучали после того, как руководство радио выразило поддержку сотрудникам "Новой газеты".

"Пусть он (Венедиктов) извинится в первую очередь, и он, и "Новая газета" за те провокации, которые они сегодня создают, и конфликт будет исчерпан", - сказал Саралиев ТАСС.

Он также уточнил, что под словом "возмездие" имелось в виду "возмездие в Судный день". "Пусть накажет Бог - это обычная форма религиозных людей, пусть они, еретики, ответят в Судный день за всю ложь. Все, больше ничего", - уточнил собеседник агентства.

История вопроса

Ранее "Новая газета" опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

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Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

13 апреля "Новая газета" опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов в свою очередь сообщил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.

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