Патриарх поздравил с Пасхой экипаж МКС

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российского члена экипажа Международной космической станции (МКС) Олега Новицкого с Пасхой в формате телемоста, организованного в храме Христа Спасителя.
"Вы сейчас один несете за всю Россию космическую вахту, поэтому хотел бы сердечно вас поздравить и пожелать помощи божьей в ваших трудах, здоровья, крепости сил, мира душевного. Чтобы ваше пребывание на орбите было спокойным, и чтобы возвращение (на Землю) было счастливым", - сказал патриарх.
Предстоятель Русской Православной церкви подчеркнул, что каждое общение с космонавтами доставляет ему радость, потому что "можно только представить, как в замкнутом пространстве в течение долгих и долгих дней", они несут вахту, которая наполнена большими делами. "Успех в космонавтике имеет огромное значение для всего нашего народа, для всей нашей страны", - отметил патриарх.
В свою очередь Новицкий поблагодарил патриарха Кирилла за поздравление и заметил, что ответственности у предстоятеля РПЦ в некоторых случаях больше, чем у космонавта. "У вас ответственности, я считаю, намного больше в духовном плане, перед всей страной, перед всеми людьми. Поэтому нам в этом плане, может, чуть полегче", - сказал он.
Патриарх Кирилл добавил, что Пасху в этом году в один день с православными празднуют также католики и протестанты, и передал свои поздравления всем членам экипажа МКС. Компанию Олегу Новицкому на орбите сейчас составляют американский астронавт Пегги Уитсон и европейский - Том Песке.