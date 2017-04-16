Кадыров: в Чечне произошли грандиозные перемены в вопросе защиты прав человека

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Рамзан Кадыров провел встречу с членами Совета при главе Чеченской республики по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом факте сообщается на странице руководителя ЧР в социальной сети Instagram, при этом подчеркивается, что "в республике произошли грандиозные перемены в вопросах защиты прав и законных интересов граждан".

"В конце 90-х и начале двухтысячных годов люди пропадали без вести. Их количество исчислялось тысячами. Сегодня подобная практика полностью изжита, - написал глава Чечни, - Правоохранительные органы нацелены на то, чтобы ни одно преступление против личности не оставалось нераскрытым".

Дорогие друзья! Совет при Главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека прошёл важный и ответственный этап становления. В соответствие с графиком работы я встретился с членами Совета. Мы подвели определённые итоги и обсудили первоочерёдные задачи. Участники встречи подчеркивали, что в республике произошли грандиозные перемены в вопросах защиты прав и законных интересов граждан. Они приводили примеры, когда в конце 90-х и начале двухтысячных годов люди без вести пропадали. Их количество исчислялось тысячами. Сегодня подобная практика полностью изжита. Правоохранительные органы нацелены на то, чтобы ни одно преступление против личности не оставалось нераскрытым. Также уделяется большое значение реализации прав граждан на труд, образование, медицинское обслуживание, экологически здоровую среду обитания. В течение нескольких лет безработица снижена более чем семь раз, построены сотни школ, больниц, восстанавливается нанесённый природе ущерб. Однако, общества без проблем не бывает. Наша задача заключается в их минимизации. Поэтому я призвал Совет работать и действовать на опережение, оперативно реагировать на любые негативные факты, добиваться их устранения, не ограничиваясь публичными заявлениями. В этой работе мною поддерживаются любые начинания Совета. Участники встречи отмечали наличие массированной информационной атаки на Чечню со стороны так называемых правозащитных международных организаций. Используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, предпринимаются попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи. Я заметил, что из этого ничего не получится. Весь мир видит и знает правду о Чечне, знает, что побеждён терроризм, демократическим путём созданы органы власти, нет проблем в области религиозных и национальных отношений. А люди без стыда и совести всегда будут говорить языком лжи и клеветы. Я выразил благодарность председателю Совета, дорогому БРАТУ Тимуру Алиеву за хорошую организацию работы Совета. В ходе встречи Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев вручил мне ежегодный доклад о работе в минувшем году. #Кадыров #Россия #Чечня #Совет Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Апр 16 2017 в 6:38 PDT

Кадыров подчеркнул, что особое внимание Совет уделяет реализации прав граждан на труд, образование, медицинское обслуживание, экологически здоровую среду обитания. Всего за несколько лет, отметил глава Чечни, в регионе более чем в семь раз снижена безработица, построены сотни школ и больниц.

На встрече с правозащитниками был затронут вопрос "массированных информационных атак на Чечню со стороны так называемых правозащитных международных организаций". "Используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, предпринимаются попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи", - отметил Кадыров. Он уверен, что эти атаки не увенчаются успехом, так как "весь мир видит и знает правду о Чечне, знает, что побежден терроризм, демократическим путем созданы органы власти, нет проблем в области религиозных и национальных отношений".