Кадыров: Чечня защитила Россию от терроризма и спасла миллионы жизней

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил в воскресенье жителей Чеченской республики с Днем мира. Он назвал этот праздник "самым большим и великим", так как он символизирует "победу над силами международного терроризма, над врагами Чечни и всей России", сообщается на его странице в социальной сети Instagram.

"В воскресенье в театрально-концертном зале Грозного собрались представители общественности, ветераны и сотрудники правоохранительных органов, многие из которых непосредственно принимали участие в борьбе с бандами, наводнившими Чечню, - написал глава Чечни. - Террористы приехали из 51 страны, но оказались бессильны перед волей и решимостью нашего Первого Президента, Героя России Ахмат- Хаджи Кадырова и его соратников защитить свою землю, свою Родину и свое Отечество!"

Кадыров отметил, что он горд за то, что "Чечня защитила Россию от терроризма и спасла миллионы жизней". "Никакой враг не сможет посягнуть на безопасность России, пока едины народы, едино наше общество", - уверен глава региона. Он также поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина.

"Я хочу поздравить с праздником весь народ России, ибо это была наша с вами общая победа над злом!" - подытожил Кадыров.

День мира отмечается в этом году в восьмой раз. Он знаменует очередную годовщину отмены в регионе режима контртеррористической операции (КТО).

Режим КТО в Чеченской Республике был введен 23 сентября 1999 года после похода Шамиля Басаева на Дагестан. Через 10 лет по поручению президента РФ с 00:00 мск 16 апреля отменен приказ, объявляющий территорию Чечни зоной проведения контртеррористических операций. Этот день указом главы ЧР Рамзана Кадырова объявлен Днем мира и широко празднуется ежегодно.

Дорогие друзья! Сегодня у нас в Чечне самый большой и великий праздник! Народ Чеченской Республики отмечает День мира! Он символизирует победу над силами международного терроризма, над врагами Чечни и всей России. В воскресенье в театрально-концертном зале Грозного собрались представители общественности, ветераны и сотрудники правоохранительных органов, многие из которых непосредственно принимали участие в борьбе с бандами, наводнившими Чечню. Террористы приехали из 51 страны, но оказались бессильны перед волей и решимостью нашего Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и его соратников защитить свою землю, свою Родину и своё Отечество! Я поздравил участников торжественного заседания с праздником, пожелал мира, стабильности и благополучия. Сегодня Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма, спасла миллионы жизней. Так было и так будет всегда. Никто, никакой враг не сможет посягнуть на безопасность России пока едины народы, едино наше общество. В этот торжественный день мы говорим искренние слова признательности и благодарности нашему национальному лидеру, Президенту России Владимиру Путину, который поддержал Ахмата-Хаджи Кадырова и всегда поддерживает наши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы. Я хочу поздравить с праздником весь народ России, ибо это была наша с вами общая победа над злом! #Кадыров #Россия #Чечня #ДеньМира Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Апр 16 2017 в 9:26 PDT