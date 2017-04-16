Более 30 тысяч автомобилей собрал автопробег в честь Дня мира в Грозном

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ГРОЗНЫЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Чеченская Республика отметила День мира грандиозным автопробегом, который собрал более 30 тысяч автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
"Более 30 тысяч автомобилей колонной длиной в 50 километров проехали по маршруту Грозный - Ачхой-Мартан - Гудермес - Аргун - Грозный. Красочность и торжественность мероприятию придавали флаги Чечни и России. Он был приурочен к Дню отмены контртеррористической операции (КТО) в Чеченской Республике. Длина маршрута 200 километров", - сообщили в правительстве.
Торжественное собрание в честь Дня мира - восьмой годовщины со дня отмены КТО в Чечне прошло в театрально- концертном зале Грозного. В мероприятии принял участие глава региона Рамзан Кадыров.
"Сегодня Чеченская Республика развивается по всем направлениям. Процветают туризм, малое и среднее предпринимательство, инвестиционная сфера, жилищное строительство. От прошедших военных событий не осталось и следа. 16 апреля 2009 года можно по праву назвать днем победы над нашими врагами и врагами России, которые хотели через Чеченскую Республику разрушить Российскую Федерацию", - сказал Кадыров в своем выступлении.
Праздничные концерты, акции и выставки, приуроченные к Дню мира, прошли по всей Чечне. На центральной площади Грозного около 350 школьников запустили в небо белых голубей, символизирующих мир и процветание.
Режим КТО в Чеченской Республике был введен 23 сентября 1999 года после похода Шамиля Басаева на Дагестан. Через 10 лет по поручению президента РФ с 00:00 мск 16 апреля отменен приказ, объявляющий территорию Чечни зоной проведения контртеррористических операций. Этот день указом главы ЧР Рамзана Кадырова объявлен Днем мира и широко празднуется ежегодно.