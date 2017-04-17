Во французском Курси пройдут церемонии в память русских освободителей города

КУРСИ /Франция/, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Мемориальные церемонии пройдут в понедельник во французском городе Курси. Его жители, сообщила ТАСС мэр Мартин Жолли, отдадут долг памяти солдатам Русского экспедиционного корпуса, освободившим город 100 лет назад от немецкой оккупации.

Помогла Россия

Как напомнила глава города, корпус был направлен Россией в Европу для помощи французским союзникам в годы Первой мировой войны. В апреле 1917 года во время трехдневного наступления, в ходе которого был освобожден Курси, русский корпус потерял более пяти своих воинов. "Русские солдаты погибли за свободу Франции", - сказала Жолли.

В мемориальных церемониях, которые пройдут сегодня, в 100-ю годовщину освобождения города, у памятника русским защитникам Франции, сообщила мэр, вместе с властями французского региона и жителями Курси примет участие посол России во Франции Александр Орлов.

"Великая война", как называют Первую мировую во французской историографии, стала тяжелейшим испытанием для Франции. Выстоять в этом конфликте французам удалось во много благодаря той помощи, которую Россия постоянно оказывала союзникам с первых же дней войны.

"Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат", - так оценивал помощь, которую оказала русская армия, выдающийся французский военачальник, маршал Фердинанд Фош.

Действовали в критических ситуациях

"Не будь Восточного фронта, мы бы, возможно, проиграли войну через несколько месяцев, - рассказал ТАСС французский историк Пьер Малиновский. - Немцам на протяжении Первой мировой войны приходилось снимать с французского направления отборные дивизии, чтобы сдержать наступление русских на востоке".

Историк отметил, что наступательная операция русской армии, начатая в первые военные недели, когда немцы находились уже на подступах к Парижу, "спасла французскую столицу".

Несмотря на огромные потери на Восточном фронте, Россия согласилась с просьбой союзников направить на западноевропейский театр военных действий свой экспедиционный корпус. Как напомнил Малиновский, русские солдаты прибыли во Францию в 1916 году "в один из самых смертоносных моментов войны и действовали в критических ситуациях".

В наступательных операциях, развернувшихся в регионе Шампань - Арденны следующей весной, они продемонстрировали "бесстрашие и отвагу". Командовавший русскими частями во Франции генерал-лейтенант Николай Лохвицкий стал командором Ордена Почетного легиона.

Вечная признательность

Вскоре после революционных событий в России соединение решили расформировать, но сотни русских добровольцев продолжили службу в войсках союзников на полях сражений. Своей доблестью они заслужили звание "Легиона чести".

Франция не забыла об этом подвиге. Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса торжественно открыли летом 2011 года в Париже на правом берегу Сены Владимир Путин и Франсуа Фийон, который в то время возглавлял правительство Французской Республики. В Курси памятник русским защитникам Франции был установлен в апреле 2015 года.

В минувшем месяце в военном некрополе в Сент-Илер-Ле-Гран был захоронен с воинскими почестями неизвестный русский солдат, останки которого были обнаружены в начале года на месте атаки пехотинцев Русского экспедиционного корпуса.

"Русские воины проливали свою кровь, и я должен выразить вечную признательность Франции за то, что они боролись за нашу свободу и мир в Европе", - сказал о солдатах России государственный секретарь при министре обороны Французской Республики Жан-Марк Тодескини.

Мнение де Голля

"Наши страны были союзниками в двух мировых войнах", - отметил в беседе с ТАСС член парламентской комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Николя Дюик.

Он напомнил слова генерала де Голля, заявившего в декабре 1944 года, что "для Франции и России быть вместе - значит быть сильными, быть разъединенными - значит находиться в опасности". "Исторический лидер Франции, - подчеркнул парламентарий, - никогда не забывал об этом".