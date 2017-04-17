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"Ъ": мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах

Общество
17 апреля, 3:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В частности, в Москве должен пройти эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии: первая - для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м - для мотоциклов
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами - отдельную стоп-линию на перекрестках и разрешение ездить между рядами. О поручении первого вице-премьера Игоря Шувалова проработать возможность внесения соответствующих изменений в ПДД рассказал газете "Коммерсантъ" его представитель.

Как пишет издание, поручения были даны МВД, Минтрансу и правительству Москвы по итогам совещания в правительстве. В частности, в Москве должен пройти эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии: первая - для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м - для мотоциклистов.

Как пояснил газете автор идеи, глава экспертного центра "Probok.net" Александр Шумский, сейчас на перекрестках мотоциклисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами. "Стартуют они также вместе с автомобилями, и это небезопасно", - отметил он.

Кроме того, МВД, Минтрансу и Открытому правительству поручено проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами. Соответствующий доклад ведомства должны будут представить правительству в течение месяца.

"Двигаться между рядами ПДД прямым образом не разрешают и не запрещают. А если мотоциклист оказывается с автомобилем в одном ряду и происходит ДТП, то тут вообще непонятно, кто виноват, ведь оба правила соблюдали", - отметил Шумский, добавив, что этот вопрос необходимо урегулировать.

В Госавтоинспекции отметили, что сейчас мотоциклисты, двигающиеся между рядами, не штрафуются, однако, если в такой ситуации произошло ДТП, ответственность несет мотоциклист. Там отметили, что четкий запрет или разрешение двигаться между рядами только усложнит ситуацию.

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