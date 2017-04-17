В штаб-квартире ООН установили зарядные станции для электромобилей

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ООН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН, в последние годы все более активно участвующая в борьбе за охрану окружающей среды, установила на прошлой неделе в своей штаб-квартире в Нью-Йорке специальные зарядные станции для электромобилей. Теперь дипломаты и сотрудники секретариата организации в течение рабочего дня смогут зарядить свое транспортное средство достаточно, чтобы проехать 100 и более километров в зависимости от модели автомобиля.
"Церемонию посвящения" устройств провел председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон, который напомнил об объявленных на саммите в Нью-Йорке в 2015 году целях устойчивого развития, которые подразумевают борьбу за чистоту воздуха в городах и обеспечение доступной, экологически безопасной энергетики.
"Установка этих зарядных устройств для электромобилей в ООН - это небольшой, но важный шаг в верном направлении, - сказал Томсон. - Я надеюсь, что настанет день, когда весь автопарк ООН будет экологически чистым".
В свою очередь помощник генсека ООН Стивен Каттс отметил, что установка станций "символизирует приверженность" всемирной организации инициативам в области защиты окружающей среды. По данным Организации Объединенных Наций, ежегодно рынок электро- и гибридных автомобилей растет на 33%.
Как пояснили ТАСС в секретариате ООН, зарядные устройства совместимы со всеми видами электромобилей и автомобилей с гибридной силовой установкой, оснащенных разъемом для подключения к электросети.
Естественно, зарядить свой автомобиль перед поездкой смогут только дипломаты и сотрудники секретариата, которые имеют специальное разрешение на парковку в трехуровневом подземном гараже комплекса, насчитывающем более 1 тыс. машиномест.
В руководстве всемирной организации рассчитывают, что установка зарядных устройств подтолкнет дипломатов и сотрудников ООН к тому, чтобы пересесть на "зеленые" автомобили.
В ООН приводят данные исследователей, согласно которым люди в 20 раз чаще приобретают электромобиль, если в их офисном комплексе есть возможность его зарядить.
Штаб-квартира ООН после капитального ремонта, завершившегося в 2014 году, считается одним из самых энергоэффективных зданий в мире, кроме того, комплекс закупает электроэнергию только из низкоуглеродных и возобновляемых источников.