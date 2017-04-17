Депутаты предложили наказывать лишением свободы за неоднократные врезки в трубопроводы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от республик Северо-Кавказского федерального округа Михаил Старшинов, Гаджимет Сафаралиев и Зураб Макиев (все входят во фракцию "Единая Россия"), а также сенатор Александр Бабаков направили для получения отзыва в правительство и в Верховный суд РФ доработанную версию законопроекта, который устанавливает наказание до 3 лет лишения свободы за самовольную врезку в нефте- и газопроводы, если это деяние было совершено неоднократно.

Суть законопроекта

Как рассказал журналистам Старшинов, депутат от Карачаево-Черкесской Республики, в отличие от действующей редакции Уголовного кодекса "предлагается ввести уголовную ответственность не только за разрушение или приведение трубопроводов в негодное состояние, но и за сам факт самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам при условии, что такие действия были совершены неоднократно".

По словам парламентария, принятие поправок необходимо из соображений безопасности и призвано "снизить угрозу повреждения трубопроводов, следствием которого могут стать аварии на газораспределительных системах, влекущие за собой серьезные риски для жизни и здоровья людей, имущества граждан и организаций".

В частности, самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, если это деяние совершено неоднократно, планируется наказывать штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Если преступление будет совершено с использованием служебного положения, максимальный штраф составит 200 тыс. рублей, срок лишения свободы - 3 года. Рецидивом будет признаваться самовольная врезка, совершенная до истечения срока, в течение которого злоумышленник считается подвергнутым административному наказанию за повторное соответствующее правонарушение, либо если человек дважды в течение года уже привлекался за такие действия к административной ответственности.

Профилактическая мера

"За последние годы резко возросло число случаев самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам, и особенно остро эта проблема ощущается на территории Северо- Кавказского федерального округа", - рассказал Старшинов. Он напомнил, что данная проблема рассматривалась в конце прошлого года на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Тогда же было поручено внести предложения по ужесточению санкций за незаконное подключение к объектам электро- и газоснабжения.

"Самовольные врезки, например, в газораспределительную систему зачастую осуществляются с использованием не пригодных для этих целей подручных материалов, например, садовые шланги, полипропиленовые и пластиковые трубы, шланги от стиральных машин и пылесосов, из трещин в которых происходят многочисленные утечки газа", - отметил парламентарий. "Это создает постоянную угрозу взрывов, особенно при самовольных подключениях к подземным газопроводам и трубам, пролегающим в закрытых пространствах, где концентрируются взрывоопасные газы", - добавил он.

Старшинов привел статистику, согласно которой только за период с 2005 года по сентябрь 2016 года в России произошло 4 390 инцидентов при пользовании газом в быту, в которых пострадали 7 590 человек, причем почти 3 тысячи человек погибли.

"Хочу подчеркнуть, что предлагаемое нами ужесточение наказания не может считаться чрезмерным. Для совершивших проступок впервые по-прежнему сохраняется санкция в виде штрафа, а уголовная ответственность будет грозить только тем, кто упорно продолжает совершать незаконные действия, ставя под угрозу жизнь других людей", - подчеркнул депутат. "Надеюсь, что законопроект в случае получения положительных отзывов и принятия парламентом будет работать прежде всего как профилактическая мера", - заключил он.