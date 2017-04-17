ВЦИОМ: россияне изменили отношение к Трампу после удара по военной базе в Сирии

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ВЦИОМ: россияне изменили отношение к Трампу после удара по военной базе в СирииОбщество 17 апреля, 11:09
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россияне стали хуже относиться к президенту США Дональду Трампу после ракетных ударов по военной базе в Сирии. Доля негативных ответов за последний месяц выросла с 7% до 39%, свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В ночь на 7 апреля ВС США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.
"К президенту США Дональду Трампу сегодня россияне относятся хуже, чем месяц назад: доля отрицательных ответов выросла с 7% до 39%, положительных, напротив, снизилась с 38% до 13%. В эмоциональном фоне восприятия Трампа преобладают недоверие (31%), разочарование (19%) или безразличие (29%). По сравнению с мартом, уважение, симпатию и надежду сегодня к нему испытывают существенно реже", - говорится в материалах опроса.
По мнению граждан РФ, в последний месяц российско-американские отношения ухудшились. Большинство опрошенных дают негативные оценки: 42% считают отношения напряженными, 28% - прохладными, 12% - враждебными. Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной (или уже идущей) достигла 30%.
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, агрессивное поведение Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия. "И хотя надежды на новую "оттепель" в двусторонних отношениях еще не исчезли полностью, наши сограждане все реже испытывают к Трампу оптимистические ожидания", - отметил он.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11-12 апреля 2017 года. Объем выборки составил 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.