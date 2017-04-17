Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Социальные проекты, вошедшие в акселератор социальных проектов Агентства стратегических инициатив, были представлены в Москве на деловом завтраке АСИ "Акселерация предпринимательства в социальной сфере".
Как сообщатся в материалах к презентации, в акселераторе приняли участие 50 проектов, работающих в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта. Проекты были отобраны из более чем 800 поступивших заявок. Презентовано в рамках делового завтрака было 12 проектов.
В числе представленных проектов - сервис дистанционного сурдоперевода, который позволяет организациям обеспечивать доступную среду для инвалидов по слуху с минимальными затратами "Сурдо-онлайн", компания Golova по производству головных уборов для женщин, проходящих химиотерапию, и компания Indance, которая организует инклюзивные танцевальные шоу для реабилитации людей с инвалидностью.
Программа акселерации проведена совместно с Фондом развития интернет-инициатив, Российским экономическим университетом им. Плеханова и краудфандинговой платформой Planeta.ru.
Информационное агентство ТАСС - соорганизатор делового завтрака.