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Ошибки и география Тотального диктанта

Общество
18 апреля, 11:32 UTC+3
ТАСС рассказывает об итогах ежегодной акции, которая объединяет любителей русского языка по всему миру
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Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"

Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"

© Ростислав Нетисов/ТАСС

От Калининграда до Дальнего Востока, от Израиля до Бразилии — в разных уголках мира прошла акция "Тотальный диктант". Участники написали диктант на русском языке, проверив свои знания в области правописания. Девиз акции — "Писать грамотно — модно". Автором текста в этом году стал российский писатель Леонид Юзефович. Из-за широкой географии текст был разделен на три части: в разных часовых поясах люди писали разные диктанты. 

Акция "Тотальный диктант". Досье

Главные ошибки 

Одна из самых распространенных ошибок — написание имени собственного с маленькой буквы: "не повезло" словам "Забайкалье", "Пермь", "Улан-Удэ" и даже "Руслану и Людмиле". В слове "Соликамская" участники ошибались двумя способами: неверно выбирали или первую гласную, или вторую. С "Петербургом" все оказалось еще хуже — здесь некоторые любители русского языка ошиблись дважды: "Питирбург". 

В Рунете уже успели пошутить о "стерляди" и "коньяке", с которыми участники акции якобы ошибались особенно часто. На самом деле верно написать окончание предлогов для большинства оказалось более сложным.  

Мы выбрали из каждой части диктанта по пять наиболее распространенных ошибок. 

Бэлла Волкова, Тамара Казарина 

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