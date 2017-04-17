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ОНФ: "лесная амнистия" помешает созданию "зеленых щитов" вокруг городов

Общество
17 апреля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
По замыслу разработчиков, законопроект о "лесной амнистии" должен устранить взаимоисключающие случаи, когда один и те же земли внесены и в ЕГРН и в Государственный лесной реестр
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса считают, что предлагаемая "лесная амнистия" помешает созданию лесопарковых защитных полос ("зеленых щитов") вокруг крупных городов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе движения.

В ОНФ уточнили, что законопроект о "лесной амнистии" был подготовлен Министерством экономического развития РФ и, по замыслу разработчиков, должен устранить взаимоисключающие случаи, когда одни и те же участки земли внесены одновременно и в Государственный лесной реестр (земли лесного фонда), и в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРН).

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Ранее сообщалось, что в настоящий момент общая площадь таких "пересечений" составляет около 1,7 млн га. В нынешней редакции законопроекта предполагается ввести приоритет сведений, находящихся в ЕГРН, перед сведениями в Государственном лесном реестре. Документ был поддержан профильным комитетом Госдумы. Ожидается, что рассмотрение проекта закона в первом чтении состоится 21 апреля.

"В случае принятия "лесной амнистии" для лесов и парков может возникнуть серьезная угроза, так как изменение сведений лесного реестра в связи с приведением его в соответствии со сведениями кадастра недвижимости не будет считаться уменьшением площади лесопарковых зон. В этих условиях создание "зеленого щита" станет просто невозможным, так как значительная часть лесных земель, предназначенных для лесопарковых зеленых поясов, окажется в частных руках", - приводит пресс-служба слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова.

По его мнению, все вопросы, связанные с наложением данных ЕГРН на земли лесного фонда, возможно решить в частном порядке, "не подвергая уничтожению значительную часть российских лесов".

Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Идея принадлежит ОНФ. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

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