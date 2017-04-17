Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с негативной экспертизой фильма "Матильда"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда", сделанной по ее заказу.

Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщает депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Как сообщает Поклонская, экспертизу провели доктора психологических, юридических, филологических, культурологических, исторических наук со стажем экспертной деятельности до 28 лет. Среди них научные сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, профессор Московского государственного лингвистический университета, член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Главном управлении Министерства юстиции РФ по Москве.

"Комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью Российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан - верующих Русской Православной Церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного - ложного образа Российского Императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека", - говорится в тексте заключения.

Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.