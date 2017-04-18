Презентация книги о Виталии Калоеве. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная выходу документального романа о Виталии Калоеве "Столкновение".

Книгу представляют автор Ксения Каспари, главный редактор издательства "Эксмо non-fiction" Евгений Капьев и племянник Виталия Калоева Амурхан Калоев.

В 2002 году самолет авиакомпании "Башкирские авиалинии" столкнулся в небе над Боденским озером с грузовым Boeing компании DHL. В числе жертв были дети и жена Виталия Калоева. Сам он, согласно вердикту суда в Швейцарии, в 2004 году убил авиадиспетчера Петера Нильсена, считающегося главным виновником катастрофы, унесшей жизни 71 человека, в том числе 52 детей.

В октябре 2005 года Калоев был признан виновным в убийстве и приговорен к восьми годам заключения, в ноябре 2007 года решением суда был освобожден за примерное поведение.