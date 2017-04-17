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В Госдуме считают разумным предложение о преимуществах для мотоциклистов

Общество
17 апреля, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Таким образом, мотоциклисты могут получить возможность передвигаться между рядами, а также выезжать на отдельную стоп-линию на перекрестках
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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает разумным предложение разрешить мотоциклистам ездить на дорогах между рядами.

"Пока ни о каких изменениях речи нет. Речь о проверке предложения закрепить в ПДД прямое разрешение байкерам двигаться между рядами на дороге. Ни разрешения, ни запрета в настоящее время нет в ПДД… Но такой эксперимент был бы разумным", - заявил Лысаков ТАСС.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение проработать возможность внесения изменений в ПДД, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Помимо разрешения на движение между рядами, для них могут также выделить отдельную стоп-линию на перекрестках.

"В принципе, учитывая, что количество людей, которые покупают мотоциклы, увеличивается, а у нас есть правовая неопределенность, то это было бы разумным", - полагает Лысаков.

"Желательно внести ясность и регламентировать отношения между теми, кто передвигается на двух колесах, и теми, кто на четырех... Здесь ничего страшного нет, и мы могли бы разрешить байкерам движение в междурядье", - добавил он.

Если ПДД будут дополнены соответствующим пунктом, то было бы логично ввести и административную ответственность за помехи в движении мотоциклистов, считает депутат. "Вполне логично, что попытки помешать байкеру двигаться, если он не создает опасности на дороге, должны наказываться в административном порядке, как это предусмотрено за нарушения других правил ПДД. Но это все пока гипотетически", - отметил Лысаков.

По его мнению, организация дорожного движения - "это прежде всего вопрос культуры, терпимости и толерантности". "Если участники дорожного движения корректно относились бы к друг другу, то меньше было бы проблем и аварий", - заключил депутат.

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