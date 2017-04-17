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Башкирия стала самым активным регионом России в Год экологии

Общество
17 апреля, 13:41 UTC+3 МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Первое место также заняли Иркутская область и Пермский край, аутсайдерами рейтинга признаны - Орловская и Псковская области и город Севастополь
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Республика Башкортостан заняла первое место в рейтинге регионов России, составленного в рамках Года экологии. Такие результаты были получены в ходе экспертного исследования Центра зеленых стандартов, созданного при поддержке Минприроды. Об экологическом рейтинге регионов России рассказал в понедельник на пресс-конференции член Общественного совета при Минприроды РФ, директор центра Рашид Исмаилов.

"Всего в (сводном - прим. ТАСС) рейтинге получилось 69 мест, которые были распределены между 85 субъектами... Лидеры экологического рейтинга - это Республика Башкортостан, Иркутская область и Пермский край", - объявил Исмаилов. "Аутсайдеры рейтинга - Орловская область, город Севастополь и Псковская область", - добавил он.

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Первый показатель, использованный для создания сводного рейтинга активности в Год экологии, представляет объем финансирования госпрограмм по охране окружающей среды и природопользованию. По этому показателю в первой тройке регионов оказались Ханты-Мансийский АО, Иркутская и Московская области. На последних местах по финансированию оказались Еврейская автономная область, Псковская и Орловская области.

Вторым критерием стало количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в субъектах. По ООПТ на первом месте оказалась Свердловская область, на втором - Тверская область, на третьем - Нижегородская.

Третьим учтенным критерием выступило количество тех мероприятий, которые проводятся в регионе в рамках Года экологии. В тройку лидеров вошли Иркутская область, республика Коми и Рязанская область. На последнем месте - Нижегородская и Калининградская области, а также город Москва.

По словам Исмаилова, все показатели, использованные для составления рейтинга, были взяты из открытых источников и должны обозначить, как "идет реализация Года экологии". "Регионы очень разные, разные финансовые возможности, разная стартовая ситуация, и поэтому стоит акцентировать внимание не на самой экологической ситуации в регионе, а на качестве работы природоохранных чиновников", - добавил председатель политической партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.

Исследование было проведено экспертной группой при Центре зеленых стандартов.

Стимул для регионов

Как отметил Исмаилов, у "отстающих" регионов есть шанс повлиять на свою текущую позицию. "Как пример, завтра в каком-то из субъектов РФ эта ситуация с нашими тремя показателями поменяется, и место самого региона в рейтинге поменяется ", - сказал он.

По словам главы Центра зеленых стандартов, рейтинг задумывался, чтобы "не просто дать оценку сегодняшнего дня, а вместе с этим простимулировать субъекты РФ и природоохранные ведомства... стать более открытыми для населения, размещать как можно больше информации (о мерах охраны природы)".

В планах центра также подготовить совместно с сенаторами и депутатами экологический рейтинг регионов по итогам Года экологии в России. Исмаилов добавил, что соответствующие договоренности с органами законодательной власти уже достигнуты.

"Мы рассчитываем на поддержку коллег и Совета Федерации, я знаю, у нас есть договоренности... с профильным комитетом Государственной думы (Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды - прим. ТАСС) о том, что мы к концу года сделаем большой, общий, может быть, так его называть, сводный рейтинг, который включал бы в себя несколько показателей. Наверное, он отражал бы такую полную, объективную картину", - заключил Исмаилов.

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