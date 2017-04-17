Студенты России и Скандинавии посоревнуются в оленеводстве и саамском рукоделии

Патриарх и мэр Москвы приняли участие в отливке колокола на фестивале "Пасхальный дар"Общество 17 апреля, 15:28
Документальные фильмы об активистах покажут в МосквеСоциальная ответственность 17 апреля, 15:25
Жителей Казани призывают принять участие в благотворительном квесте помощи селуНовости партнеров 17 апреля, 15:18
В Бурятии выписаны 11 из 12 подростков, госпитализированных с признаками отравленияСибирь 17 апреля, 15:15
Письмо Хемингуэя с признанием в любви к Марлен Дитрих выставлено на аукцион за $30 тысячКультура 17 апреля, 15:15
Необходимые для Гран-при "Формулы-1" изменения внесены на трассе "Сочи Автодром"Спорт 17 апреля, 15:13
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынкеЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:10
Хабаровским промышленным паркам необходимо максимально разгрузить инвесторовЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:00
Первый губернатор Свердловской области Россель поддержит Куйвашева на выборах в сентябреНовости Урала 17 апреля, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Конкурс профессионального мастерства Arctic Skills 2017 среди студентов России и стран Скандинавии состоится в Мурманске. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, среди номинаций будут как обычные специальности, так и представленные только в арктических регионах - например, оленеводство и саамское рукоделие.
"В рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования Губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) состоится международный конкурс профессионального мастерства "Arctic Skills 2017", в нем принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций из России, Норвегии, Финляндии", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что идея такого конкурса родилась в прошлом году, проводить его решено было каждый год в разных странах Баренц-региона. В прошлом году состязания прошли в норвежском Киркенесе. Теперь участников конкурса впервые принимает Мурманская область.
Россию в конкурсе представят студенты профессиональных образовательных организаций Мурманской области. Всего в конкурсе примут участие 38 будущих специалистов и 38 экспертов из трех стран, которые будут соревноваться по 12 компетенциям: "Сварочные технологии", "Электромонтаж", "Системное администрирование", "Сантехнические работы", "Малярные работы", "Плотницкие работы", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Поварское дело", "Медицинский и социальный уход", "Парикмахерское искусство", "Саамское рукоделие", "Оленеводство". Также в рамках конкурса пройдет встреча специалистов трех стран для обмена опытом в сфере совершенствования системы профессионального образования.
Саамское рукоделие - это предметы повседневного пользования, будь то одежда, инструменты или кухонная утварь, сделанные вручную из природных материалов и с использованием национальных орнаментов.
Конкурс пройдет в Мурманске 19 и 20 апреля на восьми площадках.