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Студенты России и Скандинавии посоревнуются в оленеводстве и саамском рукоделии

Общество
17 апреля, 13:56 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 17, апреля. /ТАСС
Конкурс профессионального мастерства Arctic Skills ежегодно проходит в разных странах Баренц-региона
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© Артем Геодакян/ТАСС

МУРМАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Конкурс профессионального мастерства Arctic Skills 2017 среди студентов России и стран Скандинавии состоится в Мурманске. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, среди номинаций будут как обычные специальности, так и представленные только в арктических регионах - например, оленеводство и саамское рукоделие.

"В рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования Губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) состоится международный конкурс профессионального мастерства "Arctic Skills 2017", в нем принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций из России, Норвегии, Финляндии", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что идея такого конкурса родилась в прошлом году, проводить его решено было каждый год в разных странах Баренц-региона. В прошлом году состязания прошли в норвежском Киркенесе. Теперь участников конкурса впервые принимает Мурманская область.

Россию в конкурсе представят студенты профессиональных образовательных организаций Мурманской области. Всего в конкурсе примут участие 38 будущих специалистов и 38 экспертов из трех стран, которые будут соревноваться по 12 компетенциям: "Сварочные технологии", "Электромонтаж", "Системное администрирование", "Сантехнические работы", "Малярные работы", "Плотницкие работы", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Поварское дело", "Медицинский и социальный уход", "Парикмахерское искусство", "Саамское рукоделие", "Оленеводство". Также в рамках конкурса пройдет встреча специалистов трех стран для обмена опытом в сфере совершенствования системы профессионального образования.

Саамское рукоделие - это предметы повседневного пользования, будь то одежда, инструменты или кухонная утварь, сделанные вручную из природных материалов и с использованием национальных орнаментов.

Конкурс пройдет в Мурманске 19 и 20 апреля на восьми площадках.

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