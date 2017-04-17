Четверть всех программ по ТВ к 2018 году будет для детей

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Доля детских и юношеских программ в совокупном объеме вещания достигнет к 2018 году 25%, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, выступая на парламентских слушаниях "Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве" в Совете Федерации.
Сейчас этот показатель составляет 21%. "К 2018 году планируем довести данный показатель до 25%", - сказал Никифоров.
Министр выделил три направления деятельности ведомств в области обеспечения безопасности детей в интернете. Во-первых, это ужесточение нормативно-правовой базы - досудебная блокировка сайтов-нарушителей и социальных сетей, где действуют так называемые "группы смерти" (с 1 января 2017 года Роскомнадзором заблокировано более 4000 групп и личных страниц, содержащих соответствующие призывы и информацию).
Второе направление - качественный рост медиаграмотности населения. По данным Минкомсвязи, уровень медиаграмотности в 2016 году составил 35% (рост 5% по сравнению с 2015 годом).
Третьим направлением Никифоров назвал формирование позитивного контента.